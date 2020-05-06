أمير الجوف يتابع سير العمل بمحافظات ومراكز المنطقة

عقد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، شرح وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، سير العمل في حملة «كلنا أهل»، التي أطلقها أمير الجوف قبل أسابيع، وطرق توزيع المساعدات لمستحقيها، مؤكدًا متابعة التنفيذ من جانب المحافظين ورؤساء المراكز.

واستمع أمير المنطقة، من المحافظين لإيجاز عن سير العمل في المحافظات، وتطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ ما تم اتخاذه من توصيات، مؤكدًا تضافر الجهود وتكاتف جميع أجهزة الدولة، مع الجهات غير الربحية سواء في الأعمال الرسمية أو الأعمال التطوعية.