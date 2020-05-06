كيف تتحقق من صلاحية الهوية الوطنية عبر منصة أبشر؟

أوضحت منصة أبشر آلية التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، بعد قرار وزارة الداخلية تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.

وأكدت منصة أبشر، عبر «تويتر»، أنه يمكن التحقق من صلاحية الهوية الوطنية من خلال تسجيل الدخول في أبشر ثم كتابة صلاحية الهوية الوطنية في محرك البحث السريع.

ومن ثم كتابة رقم الهوية ثم رقم النسخة ثم الرمز المرئي وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع «تويتر».

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 16 إبريل الماضي، تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية؛ بحيث يكون التمديد لمدة يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

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