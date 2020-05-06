الصحة توصي بـ3 احتياطات لمواجهة الغبار.. ونصائح خاصة لمرضى الربو

أكدت وزارة الصحة أهمية الوقاية من الغبار في هذه الأيام، وارتداء الكمامات، وإغلاق النوافذ.

أوضحت الوزارة، عبر تويتر، 3 طرق للوقاية من الغبار، وهي: الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

ونبهت الوزارة كل مريض ربو من الظروف الجوية الراهنة، قائلة: احمل معك دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، كما يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفه الطبيب لك، ومؤكدة أهمية التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب الحالة للبخاخ.

اقرأ أيضًا: