ضبط 3 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات بالقصيم

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على 3 مواطنين بتهمة ارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات.
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن ضبط 3 متهمين، سعوديي الجنسية (في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.
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