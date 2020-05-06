بالصور.. جامعة الجوف توفر أجهزة تعقيم ذاتي في الأسواق

وفرت جامعة الجوف عددًا من أجهزة التعقيم الذاتي لتركيبها عند مداخل الأسواق بمدينة سكاكا، وذلك ضمن مساهماتها في مبادرة (تسوق بصحة) التي أطلقها الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، أن هذه الخطوة تأتي استشعارًا لدور الجامعة وواجبها تجاه المجتمع والوطن في ظل ما تمر به البلاد والعالم من جائحة كورونا المستجد لنبذل ما بوسعنا لتجاوزه بسلام تكاملًا مع الجهود المبذولة في المنطقة بقيادة وتوجيهات سمو أمير المنطقة ومشاركة الجهات المعنية.

وأضاف الزارع أن ما يميز أجهزة التعقيم الذاتي أنها تقوم بتعقيم المتسوق أوتوماتيكيًّا بمجرد المرور من خلالها قبل دخول الأسواق ليبدأ الجهاز بضخ مادة التعقيم القاتلة للفيروسات غير ضارة بالإنسان على هيئة بخار.

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