احتجازات وانقطاعات للطرق والكهرباء في أمطار الجنوب

تواصلت الأمطار، أمس، على 4 مناطق جنوبية، وكشفت عن عيوب التصريف في العديد من المحافظات، وتسببت في احتجاز مركبات وأشخاص وانقطاع للكهرباء وتساقط للصخور بعقبة الصماء في عسير، فيما شهدت جازان 18 بلاغا عن الطرق، و5 تحذيرات لمدني جازان، واستنفار بلدي، وجرى إنقاذ سائق بعد انزلاق سيارته في العقيق بالباحة، وتعرضت نجران لأمطار رعدية غزيرة، شملت محافظات حبونا، ويدمة، وبدرالجنوب، ومراكز عاكفة، والخانق، والضيقه، وقطن، والساري، والأجزاء المجاورة لها.

انقطاعات متكررة

إيقاف مؤقت

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير في احتجاز مركبات وأشخاص وتساقط للصخور بعقبة الصماء، كما كشفت كمية الأمطار عيوب التصريف لمياه الأمطار في العديد من المحافظات شرق المنطقة ومنها الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتجمعت المياه في المخططات والشوارع وأعاقت الحركة المرورية إضافة إلى انقطاعات متكررة للكهرباء بالعديد من المحافظات.

قال متحدث الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد لـ«دوت الخليج»، إن الأمطار تسببت في احتجاز 3 حالات بمحافظة تثليث شرق المنطقة، وتم التعامل معها من قبل الفرق الميدانية واستخراج 3 محتجزين من سيل منقول في وادي تثليث إلى موقع آمن دون إصابات، كما تساقطت الصخور في أعلى عقبة الصماء، وتم إيقاف العقبة احترازيا بالتنسيق مع الجهات الأخرى ومعالجة الوضع من قبل فرق الصيانة لفرع النقل بالمنطقة، كما تم احتجاز مركبات بوادي تية بمحافظة محايل عسير، فضلا عن سقوط مظلة الأفواج بمركز شني بالفرشة بمحافظة سراة عبيدة دون إصابات، وتم إزالتها من قبل البلدية.

أودية وشعاب

شهدت محافظة العقيق ومراكزها أمطارا غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب، فيما استنفرت الأمطار الجهات الأمنية والحكومية وفرق الصيانة بمنطقة الباحة لمواجهة أي طارئ، وأدى انزلاق السيارة إلى إصابة قائدها ونقله إلى المستشفى.

مرتفعات هروب

عالجت بلدية محافظة هروب وفرقة النقل والطرق الثانية ولجنة الطوارئ بالمحافظة شرق منطقة جازان، تداعيات الأمطار التي شهدتها مرتفعات هروب الجبلية على مدار 3 أيام متتالية، والعمل على فتح الطرقات المتضررة أمام المواطنين والمقيمين، وإزالة الصخور المتساقطة من على الطرقات الرئيسية والفرعية ورفع مخلفات الأمطار ومعالجة بلاغات المواطنين والتي بلغت 18 بلاغا بشكل فوري.

تحذيرات المدني

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في انعدام الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، وأهاب بالجميع بالاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

فتح الطرق

أكد لـ«دوت الخليج» رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بمحافظة هروب علي موسى الذيبي، أن الفرقة تلقت 8 بلاغات والتي تم مباشرتها على الفور بدعم وإسناد من قبل الشركة المتعهدة بصيانة الطرقات الترابية بمحافظة هروب، مضيفا أنه تم فتح وصيانة طريق قرى «الخليلة والرصعة وقرسان والمطينة»، ومباشرة فتح وصيانة الطرقات بضيعة الصهاليل بالتنسيق مع لجنة طوارئ المحافظة وهي مفتوحة أمام المواطنين، مشيرا إلى أن الفرقة تواصل جهودها الميدانية لمواجهة تداعيات الأمطار بمرتفعات هروب الجبلية.

استنفار بلدي

استنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، إضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي تقفلت بسبب الانهيارات، بإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.

وأكدت بلدية فيفاء جاهزيتها لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

10 بلاغات

أوضح لـ«دوت الخليج» مدير إدارة الكوارث ببلدية محافظة هروب يحيى الغفيري؛ أن الإدارة تلقت 10 بلاغات من مواطنين ولجنة طوارئ محافظة هروب تمثلت في انقطاع بالطرق لبعض القرى في الصهاليل والهياج وانهيارات صخرية تم مباشرتها على الفور من قبل البلدية، مضيفا أنه تم فتح وصيانة طرق قرى «الجزعة والجحجح التابعة لمركز وساع بهروب»، وفتح طريق المزرب وصيانة طرق قرى الهياج، مشيرا إلى أن البلدية تواصل جهودها لمعالجة بلاغات المواطنين جراء الحالات المطرية التي تشهدها محافظة هروب بالتنسيق مع لجنة طوارئ المحافظة.

استمرار الأمطار

أكد لـ«دوت الخليج» الراصد الجوي علي مشهور، استمرار الحالات المطرية من المتوسطة إلى العزيزة وفق ما تشير إليه آخر تحديثات الخرائط الجوية، وذلك نتيجة التشبع الرطوبي في الطبقة المنخفضة والبنائية وهدوء الرياح، وتشمل الأمطار معظم محافظات منطقة جازان ومرتفعاتها الجبلية.

8 قرى متضررة بجازان

الخليلة

الرصعة

قرسان

المطينة

المزرب

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ضيعة الصهاليل

قرى الهياج

الجزعة

أودية سالت بعسير

وادي تثليث

وادي سدوان

وادي العوص

تنومة (سيل وادي الغر والمركبة ووادي مليح وترج)

الفرشة (وادي شني ووادي يثرب)

الحرجة (وادي العجماء والحبيط ويعوض)

كمية الأمطار على عسير

أبها غزيرة

رجال ألمع غزيرة

خميس مشيط خفيفة

تنومة متوسطة

النماص متوسطة

طريب متوسطة

سراة عبيدة متوسطة

تداعيات أمطار محافظة هروب

18 بلاغ انهيارات وانقطاعات

انقطاعات متفرقة لشبكة الجوال

انقطاعات متجزئة للتيار الكهربائي

مدني جازان يواصل تحذيراته

استنفار بلدي

خطط بلدية لمواجهة الحالات المطرية

* المناطق: مسعود آل معيض، سلمان آل مقرح، قاسم الهروبي، عبدالرحمن الفيفي، عبده علواني، عبدالله الغالبي، منصور بن محمد، ظافر آل عقيل