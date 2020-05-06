80 ألف مكالمة استقبلها الهلال الأحمر بالمدينة خلال أبريل

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن الهيئة استقبلت خلال شهر أبريل الماضي 79920 مكالمة، فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال نفس الفترة من العام الماضي 19300 مكالمة. وتأتي تلك الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حيث تم دعم غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات، فيما باشرت الفرق الإسعافية 9982 بلاغا إسعافيا، في زيادة بلغت أكثر من 40% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتبلغ الفرق الإسعافية العاملة في الميدان خلال الـ24 ساعة في المنطقة أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بداية من شهر رمضان المبارك، ويتم مراجعة و مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسئولي المنطقة بناءً على المؤشرات، فيما بلغت الفرص التطوعية خلال شهر أبريل 5 فرص تطوعية شارك بها عدد 252 متطوعا ومتطوعة تم إنجاز عدد 1568 ساعة تطوعية خلال شهر أبريل من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة.

أما في ما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتم أتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي وتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم حيث تم إجراء أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر أبريل.