السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة الباحة



الباحة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:29ت م

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