

بغداد 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة , ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة.

// انتهى //

22:27ت م

0207



بغداد 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2480 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلي على 102 حالة, فيما سجل 31 حالة شفاء جديدة , ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1602 حالة.// انتهى //22:27ت م0207

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق تسجل 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.