

الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

شارك جهاز الشرطة الخليجية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد لرؤساء أجهزة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة عدد من رؤساء الشرطة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقش الاجتماع احتياجات أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في المنطقة في دعم الإنتربول، بالإضافة إلى تبادل تجارب البلدان في مكافحة جائحة كوروناالمستجد (كوفيد 19) ووضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية للتصدي لمثل هذه الأزمات مستقبلا.

// انتهى //

22:26ت م

0206





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جهاز الشرطة الخليجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء أجهزة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.