السعودية اليوم / هيئة شرورة تنفذ مبادرة بعنوان "يداً واحدة في آداء الواجب"



نجران 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شرورة مبادرة بعنوان "يداً واحدة في آداء الواجب" .

وأوضحت الهيئة أن المبادرة عبارة عن توزيع حقائب تحتوي على قرآن كريم وكتب أذكار وسجادة صلاة على رجال الأمن في القطاعات المختلفة، وفاءً وتقديرا لهم على ما يقدمونه في سبيل خدمة الوطن، وهم يؤدون أعمالهم الميدانية في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة.

وأشادت الهيئة بالتزام الأهالي بأمر منع التجول، واستشعارهم مسؤولياتهم تنفيذاً وطاعة لولي الأمر، وتقديراً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة

// انتهى //

22:17ت م

0204



نجران 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة شرورة مبادرة بعنوان "يداً واحدة في آداء الواجب" .وأوضحت الهيئة أن المبادرة عبارة عن توزيع حقائب تحتوي على قرآن كريم وكتب أذكار وسجادة صلاة على رجال الأمن في القطاعات المختلفة، وفاءً وتقديرا لهم على ما يقدمونه في سبيل خدمة الوطن، وهم يؤدون أعمالهم الميدانية في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة.وأشادت الهيئة بالتزام الأهالي بأمر منع التجول، واستشعارهم مسؤولياتهم تنفيذاً وطاعة لولي الأمر، وتقديراً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم، وهو ما عكسه خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من أي حركة.// انتهى //22:17ت م0204

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