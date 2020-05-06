السعودية اليوم / عمليات الهلال الأحمر بالمدينة المنورة تستقبل نحو 80 ألف مكالمة خلال شهر أبريل



المدينة المنورة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر أبريل الماضي 79920 مكالمة، فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال نفس الفترة من العام الماضي 19300 مكالمة، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن الفرق الإسعافية باشرت 9982 بلاغاً إسعافياً في زيادة بلغت أكثر من 40٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، مُشيراً إلى أن الفرق العاملة في الميدان خلال الأربع والعشرين ساعة في المنطقة تبلغ أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان، ويجري مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات .

وبين السهلي أن الفرص التطوعية خلال شهر أبريل بلغت 5 فرص تطوعية شارك بها 252 متطوعاً ومتطوعة، وتم إنجاز عدد 1568 ساعة تطوعية خلال الشهر ذاته من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، مُضيفاً أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي، ويتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم، حيث أجري أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر أبريل .

// انتهى //

22:15ت م

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المدينة المنورة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واساستقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر أبريل الماضي 79920 مكالمة، فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال نفس الفترة من العام الماضي 19300 مكالمة، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، حيث دعمت غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن الفرق الإسعافية باشرت 9982 بلاغاً إسعافياً في زيادة بلغت أكثر من 40٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، مُشيراً إلى أن الفرق العاملة في الميدان خلال الأربع والعشرين ساعة في المنطقة تبلغ أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان، ويجري مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات .وبين السهلي أن الفرص التطوعية خلال شهر أبريل بلغت 5 فرص تطوعية شارك بها 252 متطوعاً ومتطوعة، وتم إنجاز عدد 1568 ساعة تطوعية خلال الشهر ذاته من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، مُضيفاً أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي، ويتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم، حيث أجري أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر أبريل .// انتهى //22:15ت م0201

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