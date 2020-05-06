‎ع / السعودية اليوم / عقد الاجتماع الاستثنائي لرؤوساء مكاتب الإنتربول الوطنية في دول مجلس التعاون



‎الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

‎نظم جهاز الشرطة الخليجية الاجتماع الاستثنائي مع رؤساء مكاتب الإنتربول الوطنية في دول مجلس التعاون, رؤساء الوحدات الوطنية للشرطة الخليجية, عن طريق تقنية الاتصال المرئي .

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متمثلة في جهاز الشرطة الخليجية ووحدات الاتصال الوطنية وبحث أهم السبل و الممارسات والإجراءات الاحترازية التي قامت بها دول المجلس في مواجهة جائحة

كما تناول الاجتماع التهديدات و الظواهر الإجرامية التي رصدت في دول المجلس خلال أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي نهاية الاجتماع رفعت بعض التوصيات والحلول المستقبيلة واستمرارية العمل عن بعد وزيادة التنسيق بين أجهزة الشرطة الخليجية.

// انتهى //

22:13ت م

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‎الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس‎نظم جهاز الشرطة الخليجية الاجتماع الاستثنائي مع رؤساء مكاتب الإنتربول الوطنية في دول مجلس التعاون, رؤساء الوحدات الوطنية للشرطة الخليجية, عن طريق تقنية الاتصال المرئي .وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متمثلة في جهاز الشرطة الخليجية ووحدات الاتصال الوطنية وبحث أهم السبل و الممارسات والإجراءات الاحترازية التي قامت بها دول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.كما تناول الاجتماع التهديدات و الظواهر الإجرامية التي رصدت في دول المجلس خلال أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي نهاية الاجتماع رفعت بعض التوصيات والحلول المستقبيلة واستمرارية العمل عن بعد وزيادة التنسيق بين أجهزة الشرطة الخليجية.// انتهى //22:13ت م0200

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.