السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي



جدة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجنة، متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، التي انعقدت بتقنية الفيديو .

واستعرض الاجتماع التقدم الحاصل في تنفيذ المحاور الأربعة للاتفاق وهي الدستوري والسياسي ومحور الدفاع والأمن، ومحور التنمية والمصالحة، ومحور العدالة والشؤون الإنسانية.

وأكدت المنظمة بصفتها أحد الضامنين لاتفاق السلام والمصالحة وعضواً في لجنة متابعة الاتفاق دعمها لمالي، وأهمية الحفاظ على مسألة تنفيذ الاتفاق ضمن أوليات المجتمع الدولي .

// انتهى //

21:49ت م

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