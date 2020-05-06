شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ«اليوم».. «رئاسة الحرمين»: لا صحة لاستخدام «بوابات التعقيم» في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

تأكيدا لما نشرته "اليوم"، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأنه إشارةً لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة، نحيطكم علماً إلى أن تلك "بوابات تعقيم آلية سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام"، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الايجابية التي تؤهل استخدامها. وأكد عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في "العشر الأواخر" من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيراً إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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