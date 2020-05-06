شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ«اليوم».. «رئاسة الحرمين»: لا صحة لاستخدام «بوابات التعقيم» في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في "العشر الأواخر" من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيراً إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
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