شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصريون عائدون لوطنهم: شكرًا مملكة الخير والان نبدء بالتفاصيل
وجّه مجموعة من المصريين العائدين إلى مصر، الشكر والتقدير إلى المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تسهيل إجراءات العودة لوطنهم.
وقال المصريون، في فيديو متداول على مواقع التواصل: «المملكة قدمت لنا كل التسهيلات، كما نشكر الحكومة المصرية على رعاية أبنائها».
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