شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصريون عائدون لوطنهم: شكرًا مملكة الخير والان نبدء بالتفاصيل

وجّه مجموعة من المصريين العائدين إلى مصر، الشكر والتقدير إلى المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تسهيل إجراءات العودة لوطنهم.

وقال المصريون، في فيديو متداول على مواقع التواصل: «المملكة قدمت لنا كل التسهيلات، كما نشكر الحكومة المصرية على رعاية أبنائها».