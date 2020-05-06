«الشرطة الخليجية» يناقش مع «الإنتربول» تجارب مكافحة «كورونا»

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وناقش الاجتماع احتياجات أجهزة الشرطة وانفاذ القانون في المنطقة في دعم الانتربول، بالإضافة إلى تبادل تجارب البلدان في مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) ووضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية للتصدي لمثل هذه الأزمات مستقبلا.
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