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«الشرطة الخليجية» يناقش مع «الإنتربول» تجارب مكافحة «كورونا»

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شارك جهاز الشرطة الخليجية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد، اليوم الأربعاء، عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لرؤساء أجهزة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، بمشاركة عدد من رؤساء الشرطة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقش الاجتماع احتياجات أجهزة الشرطة وانفاذ القانون في المنطقة في دعم الانتربول، بالإضافة إلى تبادل تجارب البلدان في مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) ووضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية للتصدي لمثل هذه الأزمات مستقبلا.

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