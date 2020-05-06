شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: لا يدخل أحد الحرم إلا بعد فحص دقيق والان نبدء بالتفاصيل
وشدد الرئيس العام، على أن الرئاسة انطلاقاً من واجبها تتقيد بالإجراءات الاحترازية وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وقال: «توسعنا فى الاجراءات الاحترازات، فلا يدخل الحرم أحد إلا بعد خضوعه للفحص الدقيق».
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