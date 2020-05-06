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«السديس»: لا يدخل أحد الحرم إلا بعد فحص دقيق

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أنه لا يدخل أحد الحرم إلا بعد خضوعه للفحص الدقيق.

وشدد الرئيس العام، على أن الرئاسة انطلاقاً من واجبها تتقيد بالإجراءات الاحترازية وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وقال: «توسعنا فى الاجراءات الاحترازات، فلا يدخل الحرم أحد إلا بعد خضوعه للفحص الدقيق».

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