شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص إثر انهيار بئر عليه في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

باشر الدفاع المدني في بريدة، اليوم، حادث انهيار بئر على شخص أثناء عملية الحفر، نتج عنه وفاته.

وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحادث، صباح اليوم، وتوجه على الفور إلى المكان المذكور وتمكن من انتشال جثة المتوفي من تحت أنقاض البئر.