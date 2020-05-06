شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 23 ألفًا.. المملكة تضمّد جراح الجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل

تواصل المملكة تقديم خدماتها الطبية والعلاجية لجرحى الجيش الوطني اليمنى، إذ قدمت العلاج والرعاية الطبية لنحو 23 ألف جريح. كما وفرت المملكة 9 مجمعات سكنية كبيرة للمصابين والجرحى في الجيش اليمني، تتسع لأكثر من ألفي شخص، وتم تجهيزها بمعدات طبية، وإعاشة، ووسائل ترفيه، حتى يتم شفاؤهم وعودتهم إلى أسرهم.

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