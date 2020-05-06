اخبار السعوديه

الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار المستجد

وقفت الفرق الصحية بصحة منطقة الجوف بمشاركة عدد من القطاعات على مساكن القاطنين الوافدين في 36 موقعاً خلال الأيام الماضية في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل قاطن.

وأوضحت صحة الجوف أن الفرق الصحية أجرت المسح النشط لأكثر من 3000 قاطن عبر فرقٍ جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدن ومحافظات منطقة الجوف، ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بمناطق المملكة كافة ليستهدف مساكن القاطنين الوافدين، كما جرى أخذ مسحات لـ 814 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.
وتكثف صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من فايروس كورونا الجديد بعدد من اللغات.

الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد

الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد

الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد

Advertisements
الفرق الصحية منطقة الجوف فيروس كورونا الجديد

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 09:51 PM

في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد
وكالة الأنباء السعودية (واس)

وقفت الفرق الصحية بصحة منطقة الجوف بمشاركة عدد من القطاعات على مساكن القاطنين الوافدين في 36 موقعاً خلال الأيام الماضية في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل قاطن.

وأوضحت صحة الجوف أن الفرق الصحية أجرت المسح النشط لأكثر من 3000 قاطن عبر فرقٍ جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدن ومحافظات منطقة الجوف، ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بمناطق المملكة كافة ليستهدف مساكن القاطنين الوافدين، كما جرى أخذ مسحات لـ 814 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.
وتكثف صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من فايروس كورونا الجديد بعدد من اللغات.

الكلمات المفتاحية

، الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا