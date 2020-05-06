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ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية خلال الأسبوع الماضي، 21 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية، مشتملة على الدخول المتعمّد للمحميات والصيد والرعي والاحتطاب فيها، وحيازة أسلحة وإحداث أمر سلبي داخل المحمية، وتم رفع المخالفات للجهات المعنية لإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها.
يشار إلى أن من أنماط الحماية؛ محميات الموارد المستغلة، والغرض منها هو المحافظة على الموارد الفطرية وإنماؤها واستغلالها بشكل مستدام وفقًا لخطة الإدارة التي توضع بحيث تكفل تحسين الإنتاجية البيئية، على أن يشمل التنظيم أنشطة الصيد والأنشطة الزراعية والرعوية والتنموية في هذه المنطقة وأي أنشطة بشرية أخرى.
كما أن للهيئة حقَّ تغيير أي نمط من أنماط الحماية لإصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية.المناطق المحمية والحياة الفطرية
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 09:42 PM
تنوّعت بين الدخول المتعمّد والصيد والري وجرى إيقاع العقوبات النظامية
ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية خلال الأسبوع الماضي، 21 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية، مشتملة على الدخول المتعمّد للمحميات والصيد والرعي والاحتطاب فيها، وحيازة أسلحة وإحداث أمر سلبي داخل المحمية، وتم رفع المخالفات للجهات المعنية لإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها.
يشار إلى أن من أنماط الحماية؛ محميات الموارد المستغلة، والغرض منها هو المحافظة على الموارد الفطرية وإنماؤها واستغلالها بشكل مستدام وفقًا لخطة الإدارة التي توضع بحيث تكفل تحسين الإنتاجية البيئية، على أن يشمل التنظيم أنشطة الصيد والأنشطة الزراعية والرعوية والتنموية في هذه المنطقة وأي أنشطة بشرية أخرى.
كما أن للهيئة حقَّ تغيير أي نمط من أنماط الحماية لإصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية.
، خلال أسبوع.. ضبط 21 مخالفًا لنظام المحميات والحياة الفطرية ،
المصدر : الخليج 365
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