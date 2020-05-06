، للتصدي لكورونا.. توزيع أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم بالجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حملة "وقاية" التي وجه بإطلاقها أمير المنطقة وتستهدف جميع العاملين بالميدان

وزعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم والمدارس المتواجدين بها.

جاء ذلك ضمن حملة "وقاية" التي وجه بإطلاقها أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وتستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة، تحظى باهتمام وتوجيه أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد بن عبد الله الحقيل.

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