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وزعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم والمدارس المتواجدين بها.
جاء ذلك ضمن حملة "وقاية" التي وجه بإطلاقها أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وتستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة، تحظى باهتمام وتوجيه أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد بن عبد الله الحقيل.
أمانة منطقة الجوف فيروس كورونا الجديد
للتصدي لكورونا.. توزيع أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم بالجوفمهنا التميمي الخليج 365 2020-05-06
وزعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم والمدارس المتواجدين بها.
جاء ذلك ضمن حملة "وقاية" التي وجه بإطلاقها أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وتستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة، تحظى باهتمام وتوجيه أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد بن عبد الله الحقيل.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:21 PM
ضمن حملة "وقاية" التي وجه بإطلاقها أمير المنطقة وتستهدف جميع العاملين بالميدان
وزعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم والمدارس المتواجدين بها.
جاء ذلك ضمن حملة "وقاية" التي وجه بإطلاقها أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وتستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة، تحظى باهتمام وتوجيه أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد بن عبد الله الحقيل.
، للتصدي لكورونا.. توزيع أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم بالجوف ،
المصدر : الخليج 365
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