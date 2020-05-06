شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مواطنين خالفوا منع التجول وحاولوا الهرب أثناء استيقافهم والان نبدء بالتفاصيل

- ضبط بحوزتهم 643 حبة مخدرة و5 قطع حشيش ألقت شرطة الرياض، القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضلٍ من الله -، من القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم، ومحاولتهم الهرب أثناء استيقافهم، وهم (ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الرابع من العمر)، وضبط بحوزتهم (643) حبة مخدرة و (5) قطع من مادة الحشيش، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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