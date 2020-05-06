شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة حفر الباطن " تطلق استشارات التغذية العلاجية عبر "واتساب" والان نبدء بالتفاصيل
وتُقدم خدمة التغذية العلاجية المشورة لمراجعي العيادات ومرضى السكر والقلب والكبد والكلى أو ممن يعانون زيادة في الوزن والسمنة، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، وذلك تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة وللتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل, حيث تأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.
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