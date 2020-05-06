السعودية.. أمر ملكي بشأن هذا النادي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 6 مايو 2020 08:17 مساءً - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا اليوم الأربعاء، بالموافقة على تغيير اسم أحد الأندية الرياضية

وتضمن القرار تغيير اسم “نادي الفروسية” ليصبح “نادي سباقات الخيل”.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة النادي، بهذه المناسبة، الشكر والامتنان للملك سلمان على رعايته ودعمه المتواصل لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها.

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وأشاد الفيصل بمتابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وحرصه على أن تصل هذه الرياضة للمستوى اللائق.

وأضاف الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته، الأسبوع الماضي، على تنظيم الهيئة العليا للفروسية سيكون له كبير الأثر في تطور رياضة سباقات الخيل.

وشدد الفيصل على أن الهدف هو “الوصول بالرياضة لأفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات”.