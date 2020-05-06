، الفنان إبراهيم الحساوي يكشف سبب عدم حضوره تشييع جنازة والده وشقيقته ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: وصلت ليلة البارح قادمًا من الإمارات بعد غياب ٧٦ يومًا كي أكون قريبًا منه

أكد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي أن فيروس كورونا منعه من حضور جنازة والده وشقيقته بسبب وجوده في الحجر الصحي، موضحًا أنه وصل أمس خارج المملكة.

وتفصيلًا قال "الحساوي" مغرداً: في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله، واليوم أفقد والدي. المؤلم والموجع أنني في حجر صحي حاليًّا وصلت ليلة البارح قادمًا من الإمارات بعد غياب ٧٦ يومًا كي أكون قريبًا من الوالد، ولكن إرادة الله فوق كل شيء.

وأضاف: لم أستطع حضور تشييع جنازة أختي ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة.

الفنان السعودي إبراهيم الحساوي فيروس كورونا الجديد