محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضلٍ من الله - عن ضبط ثلاثة متهمين، سعوديي الجنسية (في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة. 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:58 PM المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة Advertisements شرطة القصيم: ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات شرطة القصيم: ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضلٍ من الله - عن ضبط ثلاثة متهمين، سعوديي الجنسية (في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة القصيم: ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات ،

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