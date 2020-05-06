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حتى 10 يوليو القادم.. مجلس الشيوخ الفرنسي يمدد حالة الطوارئ الصحية

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محمد بن مسعود - الدمام - جاء عوض التصديق على مشروع قرار حول التمديد لغاية 24 يوليو

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في القراءة الأولى على مشروع القانون المعدل بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة فيروس حتى 10 يوليو القادم.
عوض التصديق على مشروع قرار حول تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، قرر مجلس الشيوخ تمديدها إلى 10 يوليو.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، السبت الماضي؛ أن مجلس الوزراء أعد مشروع قرار لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، وسيُعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان.

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن في فرنسا، فيما تجاوز عدد المصابين 270 ألف مصاب.مجلس الشيوخ الفرنسي فيروس كورونا الجديد

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:55 PM

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جاء عوض التصديق على مشروع قرار حول التمديد لغاية 24 يوليو

حتى 10 يوليو القادم.. مجلس الشيوخ الفرنسي يمدد حالة الطوارئ الصحية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في القراءة الأولى على مشروع القانون المعدل بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا حتى 10 يوليو القادم.
عوض التصديق على مشروع قرار حول تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، قرر مجلس الشيوخ تمديدها إلى 10 يوليو.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، السبت الماضي؛ أن مجلس الوزراء أعد مشروع قرار لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، وسيُعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان.

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن في فرنسا، فيما تجاوز عدد المصابين 270 ألف مصاب.

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، حتى 10 يوليو القادم.. مجلس الشيوخ الفرنسي يمدد حالة الطوارئ الصحية ،
المصدر : الخليج 365

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