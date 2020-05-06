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سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد
خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 485 إصابة بكورونا وحالتي وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-06
سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:03 PM
إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة والوفيات بلغت 42 وفاة
سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.
، خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 485 إصابة بكورونا وحالتي وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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