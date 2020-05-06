محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة والوفيات بلغت 42 وفاة سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 485 إصابة بكورونا وحالتي وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-06 سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة. Advertisements 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:03 PM إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة والوفيات بلغت 42 وفاة إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة والوفيات بلغت 42 وفاة سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة. ، خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 485 إصابة بكورونا وحالتي وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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