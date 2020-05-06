شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنات يقدمن وجبات إفطار من منازلهن بجازان للعمال المتضررين من الأزمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

رصد مقطع فيديو سعوديات يقدمن وجبات إفطار من منازلهن للعمال المتضررين من أزمة ⁧ كورونا ⁩ في جازان تحت إشراف لجنة التنمية بمحافظة ⁧ضمد⁩.

ولاقى المقطع انتشارا وتفاعلا واسعا بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" الله يكتب اجرهم ويرفع قدرهم ويبارك لهم في أهلهم ومالهم على المجهود الكبير والدعم الإنساني لتفطيرهم في هذه الجائحة، هنا الماجدات السعوديات قمة الكرم والإنسانية ".

وكانت المملكة سجلت 1595 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الذي أشار إلى تعافي 955 حالة جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 5431 حالة.