شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء : سدد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكدت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، على أمكانية سداد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020.
وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إن كنت تاجراً أو صاحب مصنع؛ إذا رغبت سدد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو.
وأضافت : والـ 50% الأخرى تقسط على 6 أشهر بدءاً من يناير 2021.
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