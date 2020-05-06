شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء : سدد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، على أمكانية سداد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إن كنت تاجراً أو صاحب مصنع؛ إذا رغبت سدد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأضافت : والـ 50% الأخرى تقسط على 6 أشهر بدءاً من يناير 2021.