شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصمت يخيم على حوش بكر تحت إجراءات عزل مشددة لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصدت عدسة "العربية" أحد أحياء مكة الـ 6 التي تم عزلها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. رصدت عدسة "العربية" أحد أحياء مكة الـ 6 التي تم عزلها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. ووثق فيديو تواجد أمني مكثف أمام حي حوش بكر الذي شهد تواجد قوات الأمن وسيارات الشرطة بشكل كبير؛ للسيطرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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