بالفيديو.. سيول وادي هروب اليوم

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الرياض - علي القحطاني - تركي السالم (صدى): وثّق مقطع فيديو، جريان السيول في وادي هروب اليوم الأربعاء، بعد هطول الأمطار الغزيرة. وثّق مقطع فيديو، جريان السيول في وادي هروب اليوم الأربعاء، بعد هطول الأمطار الغزيرة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة تصحب بتساقط للبرد وسيول على جازان، وتنتهي التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

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