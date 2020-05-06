شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من هطول الأمطار الغزيرة على طريق الطائف – الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): شهد طريق (الطائف- الباحة)، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منه. شهد طريق (الطائف- الباحة)، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منه. وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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