شكرا لمتابعة خبر عن أضم تسجل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.
كان من ضمن تلك الحالات المصابة المعلن عنها ، حالتين جديدتين من محافظة أضم ، وهي لشاب في العقد الثاني من العمر ، والأخرى لفتاه في العقد الثالث من عمرها ، والحالتين من قرية الجويني ، بمركز الجائزة ، حيث تم إحالتهما إلى أحد مستشفيات جدة .
يذكر أنه سبق وأن تم الإعلان عن وجود 4 حالات إصابة بفايروس كورونا بالمحافظة ، الأولى لمسن تبعها تسجيل 3 حالات بقرية الجويني ، ليصبح بذلك مجموع الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة 6 حالات بمحافظة أضم .
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