شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير والباحة.