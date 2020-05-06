شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خبير يكشف سبب مهاجمة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير النفطي، أنس الحجي، أسباب مهاجمة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للمملكة، واتهموها بأنها السبب في أزمة النفط.

وقال الخبير لقناة " العربية " : بعد أن ادركوا أن المملكة هي الوحيدة المستفادة من تخفيض الانتاج حيث أنه القرار الصحيح لصالح المملكة.

وتوقع الخبير النفطي أن تستعيد أسعار النفط مستويات تتراوح بين 60 و70 دولارا بدءا من منتصف العام المقبل ولفترة زمنية طويلة، بناء على آفاق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بجانب تخفيضات الإنتاج العالمية.