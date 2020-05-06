شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُحذر أصحاب المنشآت من إصابات العمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حذرت أصحاب المنشآت من عدم الإفصاح عن أي إصابات للعاملين بفيروس كورونا المستجد، محمّلة إياهم المسؤولية حال عدم الإفصاح.

وأوضح المصادر، أن الوزارة طالبت ملاك المنشآت بضرورة المسارعة إلى تعريف مواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة للمنشأة، وربطها بالوحدات السكنية، وذلك خلال شبكة إيجار، وفقًا لـ "الوطن".

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كانت قد أعلنت البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص، التي مُنحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تستخدم، بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.