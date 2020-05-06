شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان: زكاة الأراضي تتأثر بنية المالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان على أن زكاة الأراضي تتأثر بنية المالك، موضحًا أن أهم شيء أن يعرف المالك ماذي ينوي يفعل بهذه الأرض.

وأوضح "الخثلان" ، أن المالك إذا ينوي بناء مسكن أو عقار لتأجيره، فهذه الأرض لا زكاة فيها.

ولفت إلى أنه إذا كان المالك سيعيد بيعها فهذه تجارة ويجب إخراج الزكاة عنها.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص يكونوا مترددين بشأن الأرض، وفي هذه الحالة لا زماة فيها إلى حين الاستقرار على أمر.