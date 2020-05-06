بالفيديو.. لحظة دخول موجة الغبار إلى أجواء الرياض

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):شهدت الرياض، اليوم الأربعاء، هبوب موجة غبار كثيفة قبل غروب الشمس، إذ وثّق مقطع فيديو لحظة دخول موجة الغبار إلى أجواء العاصمة.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية حتى منتصف الليل.
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