شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 45 طن من المواد الغذائية المخالفة في جدة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بمحافظة جدة، أكثر من 45 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير مخزنة بشكل صحي، خلال الـ14 يومًا الماضية.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أن المواد الغذائية المضبوطة كانت مخزنة بشكل غير نظامي وبجانب النفايات، بالإضافة إلى ضبط معامل المخبوزات والعجائن و9 أطنان من الدقيق.

وأضاف التقرير، أنه تم مخالفة تعديات على أراض حكومية بما يتجاوز الـ 3 آلاف أمتار مربعة، والانتهاء من إبعاد بعض السيارات التالفة على الطرق وبلغت عددها الـ900 سيارة.