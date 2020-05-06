شكرا لمتابعة خبر عن مختص: بعض قطرات العين قد تُسبب العمى فلا تستخدمها دون تشخيص (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

نشر أحد المختصين، مقطع فيديو لتصحيح خاطئة تم تداولها مؤخرًا حول "القطرات المعقمة للعين".

وأوضح أن جملة " محلول معقم للعين " الموجودة على قطرات العين، يُقصد بها أنها تم تعقيمها من الجرائم والميكروبات وغيرها، وليس معناها أنها تُعقم العين.

وأشار إلى أن القطرات تختلف عن بعضها، ويجب استخدامها وفقًا لتشخيص الطبيب، مضيفًا أن بعض القطرات تحتوي على "كورتيزون" وهو ما قد يُسبب العمى على المدى البعيد.