بالفيديو.. تعليم الرياض يتسلم أولى دفعات الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): استلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أولى دفعات الكتب المدرسية للعام الدراسي القادم. استلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أولى دفعات الكتب المدرسية للعام الدراسي القادم. وتم نقل الكتب إلى المستودعات الخاصة بالإدارة، على أن يتم توصيل الدفعات الأخرى من الكتب خلال الفترة المقبلة.

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