شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار البحث عن مفقود وادي الدواسر لليوم الرابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وادي الدواسر (صدى):

تواصل الجهات المختصة والتطوعية، البحث عن مفقود وادي الدواسر لليوم الرابع على التوالي.

وبدأت فرق جمعية غوث، مساء اليوم، البحث بواسطة "الطيران المسائي" ، كما تم الاجتماع بوالد المفقود وأخذ معطيات منه للمساعدة في البحث.

وذكرت جميعة غوث، أن فرقها عثرت على سيارة مفقودة أثناء البحث وتم إرشاد أهلها إليها، وكذلك العثور على صاحب سيارة متعلقة سيارته ومساعدته في إخراجها.