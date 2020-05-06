شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يعود إلى «الليث» من خلال ممرضتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الليث (صدى):

شهدت محافظة الليث، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا بعد توقف استمر أسبوعين.

والمصابتان هما ممرضتان من جنسية آسيوية يعملان في المستوصف الطبي الخاص بالليث ، حيث تم إغلاقه احترازيًا على الفور منذ أمس.

وأهابت الوزارة المواطنين الذين راجعوا من تاريخ 4 رمضان إلى 11 رمضان بأن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوماً احتياطياً، وفي حالة ظهور الأعراض عليهم الاتصال بالرقم 937.