شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يعود إلى «الليث» من خلال ممرضتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الليث (صدى):شهدت محافظة الليث، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا بعد توقف استمر أسبوعين.
والمصابتان هما ممرضتان من جنسية آسيوية يعملان في المستوصف الطبي الخاص بالليث ، حيث تم إغلاقه احترازيًا على الفور منذ أمس.
وأهابت الوزارة المواطنين الذين راجعوا من تاريخ 4 رمضان إلى 11 رمضان بأن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوماً احتياطياً، وفي حالة ظهور الأعراض عليهم الاتصال بالرقم 937.
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