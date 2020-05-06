شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تصريح سابق لولي العهد عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنفقت المملكة 177 مليار ريال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد ؛ دعمًا للقطاعين الصحي والخاص والأفراد، وهو مايمثل نحو 18% من ميزانية الدولة.

وأكد اقتصاديون، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة خففت من آثار الأزمة على مواطنيها والمقيمين فيها، ومازالت المواجهة مع آثار الأزمة مستمرة.

ودعا انخفاض عائدات النفط إلى نحو الثلث، الحكومة إلى إعلان ترتيب الأولويات في النفقات، إذ أعلن وزير المالية أنه من المهم اتخاذ إجراءات مؤلمة لتخطي الأزمة.

Advertisements

وشهدت المملكة، إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتحقيق الاستقرار المالية بالنسبة للمواطنين، حيث تم إقرار حسب المواطن وبدل غلاء المعيشة.

ووفقًا للتقديرات العالمية، فإن تأثير هذا الوباء قد يستمر لعامين قادمين، بالتزامن مع عدم معرفة موعد محدد لزواله.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في لقاء سابق، إن الحكومة لن تستطيع المخاطرة بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البترول إذا انخفض عن الثلاثين أو الوصول إلى مرحلة حرجة فيتم الرجوع إلى إجراءات التقشف.