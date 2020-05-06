شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم صلاة المرأة في حال كانت دورتها الشهرية غير منتظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيفية تعامل المرأة مع الصلاة إذا كانت دورتها الشهرية غير منتظمة.

وكانت إحدى متابعات برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد، قد تساءلت عن كيفية التعامل مع الصلاة إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة.

وأجاب الشيخ بأنه اذا كان الانقطاع أقل من 24 ساعة فلا يجوز لها الصلاة، أما اذا كان الانقطاع أكثر من 24 ساعة فيجوز لها الصلاة حينها، والتوقف عنها حال عودة الدورة إليها مرة أخري.