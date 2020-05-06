بالفيديو.. مشهد رائع للشلالات والمدرجات الزراعة في بللسمر بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو، مشهدًا رائعًا للشلالات والمدرجات الزراعية بعد هطول الأمطار على جنوب مركز بللسمر بمنطقة عسير. أظهر مقطع فيديو، مشهدًا رائعًا للشلالات والمدرجات الزراعية بعد هطول الأمطار على جنوب مركز بللسمر بمنطقة عسير. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط برد وسيول على منطقة عسير، تستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

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