شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان.
وكانت إحدى متابعات برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد، قد تساءلت عن حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان.
وأجاب الشيخ بأنه لا بأس من أن يأكل الأنسان ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان.
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